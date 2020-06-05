Смертность нарастает: статистика по коронавирусу в Украине на 5 июня

По состоянию на 5 июня в Украине от коронавируса умерли 15 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За сутки зарегистрировано 553 новых случаев коронавирусной инфекции. Отметим, что это на 123 меньше, чем число выздоровевших пациентов. Сутками ранее зафиксировали 588 больных COVID-19. Выздоровели за 4 июня 330 человек

Всего за время пандемии в Украине заболели 25 963 человека. Но также 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.

Отметим, что в Украине снова начало расти количество зараженных коронавирусной инфекцией, в связи с этим глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если такая тенденция сохранится, будут вводить дополнительные карантинные меры.

Как сообщал “источник”, в Украине по количеству случаев коронавируса лидирует Черновицкая область.