В Киеве водитель маршрутки оскорбил жену погибшего бойца АТО: фото, видео и все детали скандала

В Киеве водитель маршрутки оскорбил женщину, которая похоронила мужа-воина АТО.

Об этом сообщает воин ВСУ Алексей Ходженко на своей Facebook-странице.

При входе в общественный транспорт женщина предъявила удостоверение “Член семьи погибшего”. Однако на это она услышала нецензурную брань в свою сторону от водителя маршрутки. Он заявил, что этот документ ничего не значит и ему все равно.

Инцидент произошел в транспорте маршрута №177. Его обслуживает частное предприятие “Универсал-Транс”.

Чтобы разобраться в ситуации и на защиту женщины, когда узнали о хамстве водителя, стали ветераны и активисты. Они собрались около станции метро “Бориспольская”, где останавливается маршрутка. Там хотели пообщаться с самим водителем и представителями компании перевозчика.

Директор предприятия извинился за поведения маршрутчика. Сам же водитель не приехал на встречу.

“Ну а вообще, настроение так себе – на седьмом году войны такие вещи продолжают решать те же ветераны!”, – написал Ходженко.

Как сообщал “источник”, утром 28 мая в Борисполе Киевской области водитель маршрутки не захотел брать в транспортное средство ветерана АТО. В хамовитой форме он сказал, что ему не интересно, что мужчина воевал за родину.

Позже в компании собственников “Автосервиса”, где в их маршрутке оскорбили ветерана АТО, ответили на инцидент.