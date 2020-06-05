Призыв в украинскую армию 2020: появилось важное разъяснение по выпускникам школ и вузов

В Украине приняли решение не призывать в армию выпускников школ и высших учебных заведений в период весеннего призыва, который перенесли на лето из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает hromadske.

“Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях”, – отметила исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий.

По ее словам, Минздрав вел переговоры с Минобороны по данному вопросу.

“Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию”, – рассказала руководительница МОН.

Мандзий подчеркнула, что это будет основанием для отсрочки призыва.

Как сообщал “источник”, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины детально рассказали о том, как будет проводиться призыв на срочную военную службу в мае-июле 2020 года.