День ангела Михаила: красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

5 июня отмечают именины все обладатели имени Михаил.

“источник” подготовил интересные поздравления и яркие открытки.

В именины Михаилу

Пожелать хочу здоровья,

И терпения, и силы,

Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни

Счастья яркая звезда.

И повсюду окружает

Неземная красота!

Пусть каждое мгновение твоей жизни, Миша, будет наполнено неземным счастьем, блистательным успехом и бодростью духа! Пускай родные и близкие всегда будут рядом, дарят тебе свою любовь и заряжают позитивом! Шагай уверенно вперед к своим целям и знай, что все получится!

Любимому желаю Мише

На ангела денёк веселый,

Чтоб счастья стало выше крыши,

Чтоб детство вдруг вернулось снова.

Пусть будет каждый миг чудесным,

Мечты пусть ангел исполняет.

Поселится пусть в сердце песня,

И радость душу согревает.

Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником! Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

Желаю счастья, наслажденья,

Чтоб ты отбросил все сомненья,

Ведь именины наступили,

На счастье право подарили,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать,

Ты, Миша, двигайся вперед,

Пускай тебя удача ждет!