Мукачево ушло под воду после мощного ливня: видео потопа

В четверг вечером, 4 июня, в Мукачево выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплениям улиц города.

Видео непогоды жители Закарпатья разместили в сети.

Об аномальном количестве осадков предупреждал Мукачевский городской совет. В течении нескольких минут там выпало более 54 мм осадков.

Из-за такого уровня воды ливневая канализация оказалась перегруженной. На улицах города образовался потоп.

Коммунальные предприятия работали над ликвидацией проблемы.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 5 июня, в Украине прогнозируют теплую погоду, но с грозами практически на всей территории.

А ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие 10 лет летние сезоны будут жаркими, зимы также могут быть теплыми, возможно, что без снега.