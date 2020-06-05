Нашли крайнюю: сети разгневало заявление Геращенко о причине развала полиции

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, заявил, что реформа Национальной полиции провалилась из-за ее предыдущей руководительницы Хатии Деканоидзе.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

“Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в Кагарлыке, – “Апсотроф”) Успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?” – отметил заместитель Авакова.

Журналисты подчеркнули информацию о 93% полицейских, которые, по некоторым данным, восстановились на должность с предыдущей полиции. Однако сам Геращенко сказал ,что не владеет такой информацией в процентах.

“Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе, привела к тому, что насильник с Кагарлицкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Деканоидзе, совершил пытки и насилие”, – подчеркнул он.

По словам Геращенко, Министерство внутренних дел под руководством Арсена Авакова “изменило полицию до неузнаваемости за последние 7 лет”.

“Во Врадиевке три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование изнасилования и убийства поручили самому насильнику. А когда загорелся райотдел Врадиевский, только тогда об этом узнал министр Захарченко. Мы же действуем иначе. В Кагарлыке с момента информации о том, что есть подозрения о насилии со стороны работника полиции, через час люди уже были задержаны и переданы следствию. Почувствуйте разницу, пожалуйста!” – говорит Геращенко.

Пользователи сети прокомментировали слова Геращенко.

Как сообщал “источник”, в Ивано-Франковске полицейские унижали подростков, которых задержали на улице якобы за драку.

Позже стало известно, что “копы” получили по заслугам за содеянное: двое уволены из рядов полиции, еще трое – привлечены к дисциплинарной ответственности.