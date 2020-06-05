В Украину идет жара, но с “нюансами”: синоптики дали прогноз на 5 июня

В пятницу, 5 июня, в Украине прогнозируют теплую погоду, но с грозами практически на всей территории.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики обещают грозы почти во всех областях. Но в Черниговской и Сумской пройдут лишь дожди. Без осадков будет в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Ветер днем южный – 7-12 м/с.

На западе температура воздуха поднимется до +21…+25 градусов за Цельсием. Такой же показатель (местами до 26 градусов тепла) будет на столбиках термометра в центральных регионах и на юге страны. На востоке обещают +20…+24 градуса. На севере – 21-23 градуса тепла. Холоднее лишь в Сумской области, там +19…+21 градус.

В Киеве 5 июня прогнозируют грозы, температура воздуха днем покажет +21…+23 градуса за Цельсием.

Как сообщал “источник”, в ближайшие 10 лет летние сезоны будут жаркими, зимы также могут быть теплыми, возможно, что без снега.