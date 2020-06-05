Решает судьбу урожая и “прочит” богатство: какой праздник 5 июня и что надо знать

5 июня – 156-й день года по григорианскому календарю, отсчитывая от этого дня до конца года осталось 209 дней.
“источник” рассказывает, какие традиции несет с собой этот день.
Что можно делать
5 июня церковь отмечает День святого Леонтия. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю. Конопля у наших предков была незаменимым растением. Ее использовали для лечения различных болезней и облегчения тяжелых состояний. В народе говорят, что если конопляное масло дать роженице в начале родов, то роды пройдут быстро и гладко, а родовая деятельность будет активной. Конопляное масло также принимали и кормящие матери. Оно, как и фенхель, увеличивает количество молока и стимулирует лактацию.
Народные приметы этого дня
Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засола.
Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.
Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.
Трава по утру очень сильный аромат издает – значит, ждите дождя днем.
Те, кто родился в этот день, будут очень богатыми и состоятельными.
Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у тех, кто родился в этот день.
Именинники
Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.
Что отмечается еще в этот день
Всемирный день охраны окружающей среды, в Дании празднуют День Конституции, на Сейшельских островах – День освобождения.
Как сообщал “источник”, 5 июня украинцы смогут наблюдать полутеневое затмение Луны в знаке Стрельца.
Также ученые разгадали средневековую тайну, почему в 1100 году с небосвода пропала Луна.