Лунное затмение: что нельзя делать и кому стоит поберечься 5 июня

В ближайшую пятницу, 5 июня 2020 года, состоится полутеневое затмение Луны в знаке Стрельца. Наблюдать его смогут жители Европы, Азии, Южной Америки, Австралии и Африки. Начнется затмение в 20:45 по Киеву.

“источник” рассказывает о влиянии затмения на жизнь и здоровье людей, а также о его опасных свойствах.

Когда начнется затмение и как повлияет на людей

Полутеневое затмение Луны начнется в 20:45 по Киеву 5 июня и достигнет своего максимума в 22:24. Закончится затмение в 00:04 6 июня. Внешне это лунное затмение мало чем будет отличаться от обычного полнолуния, с которым оно совпадает в этот день: Луна только приобретет более темный окрас.

Однако, как утверждают астрологи, затмение повлияет на отношения людей, поскольку будет проходить под влиянием Марса и Венеры.

Кому опасно затмение

Влияние лунного затмения 5 июня больше всего почувствуют люди, рожденные в конце ноября – начале декабря. Из знаков Зодиака больше всего оно скажется на Близнецах, Девах, Рыбах и Стрельцах.

Влияние на отношения и любовь

Крепким союзам затмение не страшны, но в других случаях астрономические явления на небосводе могут принести конфликты во взаимоотношения людей, которые способны привести к разрыву.

Так, Марс в Рыбах сильно влияет на эмоциональное состояние людей: абсолютный покой в секунду может обернуться вспышкой гнева. Астрологи не рекомендуют скрывать эмоции и раздражительность: лучше спокойно объяснить близким свое недовольство.

Одинокие люди также могут остерегаться затмения 5 июня: под влиянием Венеры человек может снизить планку при выборе партнера, а потом не раз пожалеть о принятом решении. Если человек замкнут и необщительный или же просто занят работой, есть опасность, что нереализованные желания и амбиции он заменит алкоголем, сладостями или бессмысленными покупками.

Также в период лунного затмения станет возможном возвращении в нашу жизнь бывших партнеров, в связи с чем придется пережить некоторые воспоминания – не всегда приятные. В этом случае следует принимать взвешенные решения и не строить никаких иллюзий.

Впрочем, затмение Луны может принести и встречу с настоящим партнером, ведь Венера – покровительница любви. Главное: прислушаться к собственному сердцу: если оно подсказывает, что этот человек вам послан судьбой, значит, скорее всего, так и есть.

Что нельзя делать в затмение 5 июня

не стоит назначать важные встречи, переговоры, собеседования на этот день;

лучше отказаться от решения важных рабочих вопросов (таких как увольнение, повышение, зарплата)

начало важных дел и проектов лучше также отложить;

не стоит 5 июня отправляться в путешествие;

нежелательно долго находиться на улице – во время затмения лучше находиться в комфортной и знакомой обстановке;

нельзя жениться в затмение Луны;

крайне нежелательны хирургические вмешательства: операции, визит к стоматологу и тому подобное;

поскольку затмение – неблагоприятный период для решения финансовых проблем, нельзя давать и брать в долг, дарить и получать дорогие подарки.

Напомним, ученые разгадали средневековую тайну, почему в 1100 году с небосвода пропала Луна.