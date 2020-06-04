Фотограф показал, как выглядит звук: опубликованы фантастические фото

Фотограф Линден Гледхилл сфотографировал звуковую волну, чтобы узнать как выглядит звук.

Такой эксперимент он провел с помощью воды и неонового света.

Фотограф взял резервуар с водой, который поставил на акустической колонке, разделенный тонкой мембраной.

Колонка управляется через усилитель, подключенный к компьютеру.

Когда звук выходил из колонки, Гледхилл сфотографировал всю конструкцию сверху, смотря или на поверхность воды или так же, но через кольцо светодиодов.

Как сообщал “источник”, ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца по имени Несьямун, который жил во времена правления фараона Рамзеса XI между 1099 и 1069 годами до н.э. и был мумифицирован после смерти.