Даже ковра не жалко: сети повеселили фото “ремонта” дороги в Крыму

В аннексированном Крыму оккупанты отличились странным ремонтом дороги в Севастополе.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в своем Twitter-канале.

“Ковер закатали в асфальт… Это Севастополь”, – говорится в подписи к фото.

На снимках видно, что ковер закатали в дорожное покрытие, явно сэкономив на асфальте.

Пользователи не смогли пройти стороной этих снимков и не прокомментировать их.

“Собака на втором снимке в шоке. Обходит стороной”, “Как тебе такое Илон Маск”, – пишут в сети.

Как сообщал “источник”, в оккупированном Россией Крыму вследствие оползня был разрушен участок автомобильной дороги “Бахчисарай-Ялта”.

Напомним, ранее в городе Ялта оккупированного Крыма ураганный ветер повалил десятки деревьев и сломал часть инфраструктуры. В частности, из-за непогоды разрушилась праздничная иллюминация на набережной в городе.