В Киеве водитель попытался обойти видеофиксацию нарушений ПДД и “прославился”: фото

В Киеве и области с 1 июня начали работать камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения, и по этой причине многие водители начали придумывать способ, чтобы обойти штрафы.

Один из таких хитрецов, сам того не желая, стал звездой социальных сетей после того, как снимок его транспортного средства опубликовал журналист Влад Антонов в Facebook.

На опубликованном снимке видно, что предприимчивый водитель решил заклеить одну из цифр на номере регистрации при помощи обычного листка.

“Придумайте название к фото”, – с иронией подписал снимок автор.

Ранее “источник” сообщал, что 1 июня в Украине в рамках начала работы систем видеофиксации нарушений ПДД выявили “лидеров”. В целом же за первые сутки работы выявлены тысячи нарушителей.