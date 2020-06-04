Парализовало после операции: под Киевом врачи попали в скандал из-за смерти ветерана АТО

Мама бывшего воина АТО обвиняет врачей Броварской районной больницы в смерти сына, которого госпитализировали с переломом ноги. Однако после операции его состояние резко ухудшилось.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на сюжет ТСН.

Бывший доброволец Виталий, который вернулся с Донбасса 3 года назад, попал в больницу с переломом ноги. Ему была необходима операция, которая прошла успешно. Но через неделю состояние пациента резко ухудшилось, поднялась температура, его начало парализовать.

Мама бывшего участника АТО предполагает, что причиной мог стать клещ, которого перед самой операцией обнаружили на ноге больного.

В больнице Виталию поставили диагноз “тотальное поражение нервной системы”. Врачи утверждают, что все анализы на вирусы давали отрицательный результат. Версию с клещом — опровергают.

Тем временем мама умершего пациента обратилась в прокуратуру и независимым экспертам.

“По результатам рассмотрения данного обращения Броварской местной прокуратурой внесены сведения в ЄРДС и начато уголовное производство”, – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Вита Блаженко.

Судебно-медицинская экспертиза должна установить, что именно привело к смерти.

Как сообщал “источник”, в столичной больнице “Охматдет” в реанимации умер четырехлетний мальчик Алексей, с диагнозом лейкемия. Последние минуты жизни ребенок провел в одиночестве, к нему не пустили маму.