На Донбассе женщина совершила суицид в квартире с детьми: жуткое видео

В ночь на 4 июня жительница города Краматорска (Донецкая область), находясь в квартире с детьми, вызвала полицию, после чего покончила жизнь самоубийством, воткнув себе в шею нож.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины, опубликовав видео с места происшествия.

Как сказано в сообщении, около 3 часа ночи женщина в возбужденном эмоциональном состоянии позвонила в полицию и попросила о помощи. Она говорила о проблемах в личной жизни, но не уточнила, в чем именно дело. По ее словам, с нею в квартире находились 16-летняя дочь и 4-летний сын.

Прибыв на место, полицейские не смогли войти в квартиру, поскольку дверь была заперта, поэтому они начали общаться с женщиной через окно. Когда дочь открыла дверь, женщина уже лежала на полу, истекая кровью.

Патрульные самостоятельно попытались остановить кровотечение и вызвали скорую. Женщину доставили в больницу, но после сложной операции она скончалась.

Как сообщал “источник”, ранее житель Мукачева совершил самоубийство, которое транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей.