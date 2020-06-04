Цветные озера и реки: появились фото экокатастрофы в России, сделанные из космоса

Появились фото реальных масштабов экологической катастрофы в Норильске, которая произошла после аварии на ТЭЦ.
Разлив топлива в Норильске из космоса отследили спутники Роскосмоса.
На фото видно, как озера и реки окрасились из-за разлива топлива, которое уже достигло озера Пясино.
Отметим, что топливо уже “покрыло” реки Амбарная и Далдыкан.
По предварительным данным, в открытые водоемы после аварии попало более 20 000 кубометров дизельного топлива.
Как сообщалось, в аннексированном Крыму набирает обороты экологическая катастрофа, которая возникла из-за нехватки воды и сильного обмеления.
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