Страну никому не отдам: Лукашенко отличился резкими заявлениями перед выборами, видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул своих потенциальных конкурентов на будущих выборах, которые пройдут в августе этого года, в том, что они скрывают неоднозначные факты из своей биографии и предупредил, что “страну они не получат”.

Об этом глава государства заявил на совещании по кадровым вопросам, видео из которого опубликовали беларусские СМИ.

Лукашенко заявил, что наступил момент, когда страну надо отстоять. Он утверждает, что за деньги российских олигархов “к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси”. И предупредил, что страну никому не отдаст.

“Чтоб над ней издевались? Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас”, – заявил действующий президент Беларуси.

Кроме того, глава государства обвинил некоторых кандидатов в том, что они скрывают некоторые нелестные факты из своей биографии и прибегают к мошенничеству. В частности таким образом он высказался о Валерии Цепкало.

“Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот, должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит, почему его уволили. Мы ждем. Придет время, нужно – скажем”, — заявил Лукашенко.

Также он усомнился в честности финансирования его предвыборной кампании, которую Цепкало ведет на средства, полученные от продажи дома.

“Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. Что тут непонятно? И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый”, – сказал Лукашенко.

Как сообщал “источник”, ранее белорусского блогера Сергея Тихановского, который критикует действующую в стране власть и руководит группой по сбору подписей за выдвижение своей жены кандидатом в президенты Беларуси, задержали вместе со сторонниками во время разрешенной властями акции в городе Гродно.