Глава Госгеонедр Опимах готовит “слив” олигархам госпредприятий – СМИ

Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах фактически “подарил” олигархам миллиард кубометров газа и планирует “слить” им госпредприятия.

Об этом говорится в материале “СтопКор”.

“В начале ноября 2019 на должность главы Госгеонедра пришел Роман Опимах. Это время стало символом расцвета сомнительных схем распределения лицензий. В частности, в разгар карантина в Украине Госгеонедра решили провести аукцион и продать спецразрешение на опытно-промышленную разработку бренда в Олевском районе за копейки (3400 грн за гектар) и без согласования с Житомирским облсоветом, местным советом и жителями села. 28 мая состоялся второй аукцион по продаже лицензий на геологическое изучение участков недр, стоимость лотов превысила 32 млн гривен. На распродажу были выставлены объекты с залежами янтаря , глины, гранита, подземных вод, песчаников, кварцевого песка, каолина и т.д.”, – говорится в статье.

Также приводится еще один скандал, вспыхнувший после того, как действующий на тот момент министр энергетики Алексей Оржель и Роман Опимах отдали по заниженной стоимости (не более 1,5 млн гривен) лицензию на добычу газа фирме “Надра Карбон”. Сроки пользования участка с целью промразработки и добычей нефти и газа – 20 лет, а перспективные ресурсы природного газа в пределах площади оценены специалистами в 900 млн куб м.

“При этом Государственная служба геологии и недр под лозунгами привлечения инвестиций, планирует отдать госимущество в частные руки. Сейчас в подчинении Госгеонедр находится 21 предприятие. По словам Опимаха, многие из них имеют “негативные финансовые показатели”, поэтому ведомство “изучает вариант передачи предприятий на приватизацию”. Учитывая бэкграунд и связи чиновника, можно предсказать, кто получит контроль над “неэффективными” предприятиями Госгеонадр. Возможным бенефициаром назначения Опимаха в СМИ называют Виктора Пинчука. Ведь до выигрыша конкурса в Госгеонедра Роман с 2016 года был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний, в которую входят, в основном, бизнес-структуры с орбиты олигарха”, – пишет СМИ.

В медиа Романа Опимаха относят к когорте так называемых политических “мажоров”: отец чиновника Евгений Опимах при каденции Леонида Кучмы был начальником управления админзданиями Госуправления делами (ГУД). А зять Евгения Александр Каменчук является деловым партнером Виктора Пинчука в газодобывающих компаниях “Восточный геологический союз”, “Интек гео” и “Природные ресурсы”.

“27 декабря 2019 Роман Опимах задекларировал премию за I-III кварталы 2019 года, начисленную предыдущем местом работы в размере 4 млн 320 тыс 918 гривен. Эту сумму можно рассматривать как отступные топ-менеджеру от АГКУ. Или в качестве аванса – за лоббирование интересов игроков крупного бизнеса и дерибан ценных ископаемых”, – резюмируется в материале.