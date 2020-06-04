Под Киевом провели акцию возле дома депутата, оскорбившего ветеранов АТО: фото и видео

В Козине под Киевом продолжается скандал вокруг местного депутата Обуховской РГА от партии Олега Ляшко Владимира Тимченко. Он публично оскорбил ветеранов АТО, которые были возмущены его выступлениями перед местными жителями с лозунгами вроде “Козин для козинцев”.

Участники общественного объединения “Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО” начали 4 июня бессрочную акцию, передает ASPI news.

К дома Тимченко ветераны и волонтеры пришли с файерами и дымовыми шашками.

В чем обвиняют, и чего требуют от Владимира Тимченко в виде объяснений:

призывы к созданию непонятных “фейковых республик”, непонятных “землячеств” и “казачества”, ведь существует местная община жителей Козина;

депутатские манипуляции на теме единства государства ради своей политической карьеры (близится время местных выборов);

политический самопиар, провокации и подстрекательство на бунты по расколу Украины;

унижение участников боевых действий-инвалидов, запрет им заниматься спортом, где они хотят, и как они хотят.

“Наша акция стала реакцией на угрозы и оскорбления в сторону АТОвцев от депутата Тимченко и жителей Козина, которые попали под его влияние, на лавину бранных высказываний. Это – результат действий местной поселковой элиты и депутата от партии Ляшко лично. Их непутевый политический пиар и “гешефт” на запланированной в будущем краже земли заказника “Козинский” вылились в эту акцию протеста, потому что возмутили и нас, и жителей Козина.

Депутат-ляшковець Владимир Константинович Тимченко, желая “убить двух зайцев” – пройти местные выборы и заработать на землях заказника “Козинский”, “роздерибанив” ее между своими – обзавелся поддержкой местной элиты и начал сеять сепаратистские настроения и негативное отношение к героям АТО. Что нас больше всего взбесило – Тимченко оскорбил нашего побратима – безногого воина-инвалида АТО Александра Кикина.

Наша “ответочка” не заставила ждать – герои войны пришли к депутату под дом, чтобы он не просто ответил нам, глядя в глаза, за оскорбления участников боевых действий, но чтобы предотвратить предвыборные политические провокации Тимченко, который подстрекает к изменению конституционного устройства Украины (создание фейкового “казачества” под Киевом), организовывает провокации и бунты на почве раскола Украины. Чью задачу он выполняет? Не за российские ли деньги он это делает? Имеет ли к этому отношение лидер его партии (Олег Ляшко – Ред.). Кстати, на следующей неделе мы с этими же вопросами придем и к самому Олегу Ляшко, который тоже живет в Козине”, – поянили ветераны и волонтеры журналистам.

Участники акции считают, что в действиях депутата от партии Олега Ляшко просматривается российский сценарий, который использовался и в Крыму, и в Донецке, и Луганске, который нацелен именно рассорить, расколоть украинское общество. Ветераны обязательно обратятся в СБУ относительно расследования, за чьи деньги организуются провокации под руководством Тимченко.

Настроения у героев войны радикальные, по мнению активистов, депутат Тимченко оскорбляет бойцов, а сам ни разу “пороху не нюхал”, поэтому должен поехать и отслужить в АТО именно на “нуле”, а не отсиживаться под “теплым крылом” местной элиты.

Акция прошла под лозунгами: “Украина – единая страна! Единая земля”, “Нет политическим провокациям!”. Во время акции участники боевых действий продемонстрировали депутату настроение по отношению к людям с сепаратистскими настроениями.