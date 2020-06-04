Коронакризис в Украине: онлайн трансляция шоу “Право на владу”

Последствия пандемии коронавируса в Украине почувствовал практически каждый. Кто-то заболел, а кто-то потерял работу или часть прибыли из-за карантина. Сможет ли решить проблему очередной транш кредита от Международного валютного фонда?

Об этом говорится в телепрограмме “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Гости эфира будут обсуждать условия, на которых МВФ планирует занять Украине 5 млрд долларов в течение полутора лет. Будут также затронуты другие темы: повысят ли пенсионный возраст? Увеличаться ли тарифы? Какой будет медреформа?

В программе участвуют: министр финансов Украины Сергей Марченко;

министр здравоохранения Украины Максим Степанов;

народный депутат от фракции партии “Слуга народа”, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев;

народный депутат от фракции партии “Слуга народа” Александр Дубинский;

председатель фракции ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко;

председатель партии “Голос”, народный депутат Кира Рудик;

сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность” Артур Герасимов;

сопредседатель депутатской фракции партии “Оппозиционная платформа – за жизнь” Юрий Бойко;

народный депутат от депутатской группы “За будущее” Игорь Палица;

советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (2019-2020) Тимофей Милованов;

соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко;

главный редактор интернет-портала “РБК-Украина” Сергей Щербина;

активистка Движения SaveФОП Юлия Глушко.

Как сообщал “источник”, ранее эксперты пояснили, почему для Украины очень важно получить новый транш от Международного валютного фонда, это своего рода “страховка от потрясений”.