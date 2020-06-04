Суд принял неожиданное решение по одиозной соратнице Януковича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла скандальное решение, отменив меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему вице-премьер-министру Украины, соратнице беглого президента Украины Виктора Януковича Раисе Богатыревой.

Об этом сообщает “Судебная власть Украины”.

Отмечается, что принимая такое решение суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

“Во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственным судьей Печерского районного суда г. Киева не были приняты меры для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона”, – говорится в сообщении.

Добавим, что таким образом суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева.

Как сообщал “источник”, в прошлом году Раиса Богатырева вышла из СИЗО после внесения суммы залога.

Также появились фото квартир в Киеве, апартаментов в Ялте, дачи в Конча-Заспе и домов под Киевом, которыми владела Богатырева.