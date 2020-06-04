Пациент с коронавирусом получил от врачей сказочный “подарок” после 7 недель в палате: фото

Медики в испанском городе Барселоне отвезли пациента с коронавирусом на пляж после того, как он провел 7 недель в палате интенсивной терапии.

Фото этого неожиданного и трогательного подарка от врачей опубликованы в Twitter издания Deutsche Welle.

Медики назвали это мероприятию частью терапии по борьбе с коронавирусом. Пациенту дали возможность смотреть на море, чтобы он побыстрее выздоравливал.

Мужчину, кстати, уже вылечили и выписали из больницы.

Как ранее сообщал “источник”, Испания приняла решение открыть свои границы для туристов с июля. Как известно, страна была закрыта для путешествий с 14 марта из-за пандемии коронавируса.