“Укрзализныця” возобновила рейсы в западные области: список поездов

В четверг, 4 июня, в первые рейсы после ослабления условий карантина отправились поезда дальнего следования в направлении западных областей Украины.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице “Укразизныци”.

В сообщении напомнили, что, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392, продажа билетов была открыта на 50% мест в поездах.

В частности, в первый рейсы после карантина отправились такие поезда:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка,

№7/8 Киев – Ивано-Франковск,

№749/750 Киев – Ивано-Франковск,

№29/30 Киев – Ужгород,

№98/30 Ковель – Киев,

№772/771 Хмельницкий – Киев.

Билеты на эти маршруты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В “Укрзализныце” напомнили, что пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Как сообщал “источник”, “Укрзализныця” начала продавать билеты на поезда в западные области Украины с 4 июня, с учетом обновленных правил перевозок.