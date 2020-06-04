Слишком много выпивает: белорусская телеведущая громко высказалась об украинском футболисте Милевском

Белорусская телеведущая Анна Бонд поделилась мнением об украинском нападающем Артеме Милевском, который сейчас выступает за брестское “Динамо”.

Слова девушки приводит “источник” со ссылкой на by.tribuna.com.

“Милевский сейчас у нас №1 в белорусском спорте, как харизматичный мужчина. С ним мы общались. Мне кажется, что он слишком много выпивает, это правда?” – сказала Бонд.

35-летний Милевский является воспитанником киевского “Динамо”. В “Динамо-Брест” он перешел в 2019 году. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в период выступлений за киевское “Динамо” футболист неоднократно нарушал спортивный режим и подвергался штрафу со стороны клуба.

Ранее сообщалось, что Милевский стал обладателем престижной награды в Беларуси.