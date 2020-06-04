В Украине с 5 июня рестораны заработают по новым правилам: полный документ Минздрава

В контексте возобновления работы ресторанов с 5 июня, которое включает не только работу кафе на летних площадках, которую разрешили еще с 12 мая, Минздрав ужесточил правила посещения мест общественного питания.

О них сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 4 июня.

Опубликованные правила вступят в силу с пятницы, 5 июня.

Что изменится и станет обязательным

обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если температура тела превышает 37,2, такой работник к работе не допускается;

на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком

у мест скопления людей должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди придерживались расстоянии не менее 1,5 метра;

расстояние не менее 1,5 метра между соседними столиками и размещение не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет);

меню размещается на входе для бесконтактного ознакомления, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;

выдача заказов в многократном посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине

приборы должны быть в индивидуальных упаковках.

Что запретят

самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения работника ресторана;

функционирования детских комнат;

проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичный мероприятий с участием более 10 человек;

приготовления пищи на открытых кухнях;

функционирования зон самообслуживания;

ожидания в очереди (в том числе и в санузлы) в помещениях ресторана.

Что в обязательном порядке обеспечат

постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено;

влажную уборку производственных помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и работников не реже чем каждые 2:00, а также перед началом и в конце смены;

централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны с их последующей утилизацией.

Правила для посетителей

обработать руки антисептиком перед входом на территорию учреждения;

соблюдать социальной дистанции в 1,5 метра;

заходить и передвигаться по территории учреждения в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время сидеть за столом можно без маски.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, почему с ослаблением карантина в Киеве не открылись многие кафе и рестораны.