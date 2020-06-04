Думают, что это весело: Рабинович прокомментировал назначения “креативных менеджеров” во власть

Назначения во власть “креативных менеджеров” со стороны ставленников “95 квартала” может привести к катастрофе.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадим Рабинович в интервью каналу “112 Украина”.

“У представителей правительства на листочке фломастером написана так называемая программа. Это что за детский сад?! Парламентарии сразу сказали премьеру: “Это же не программа правительства”. На что он ответил: “Да, но тут же есть цифры… сейчас мы выработаем”. Выходит, что программы у главы Кабмина нет и он вообще не понимает, что он делает! Даже “слуги” поняли, что поданный документ ничего общего с программой правительства не имеет, и отправили его на доработку!” – напомнил политик.

По мнению Рабиновича, Денис Шмыгаль недостаточно подготовлен, чтобы занимать должность главы правительства.

“Вспомните, что нагородил этот Шмыгаль: “Уже в этом году мы создадим 500 тысяч рабочих мест”. На самом же деле ни одного рабочего места не создано, зато зарегистрировано 500 тысяч безработных. А у власти все в порядке, власть нам рассказывает: “Давайте поддерживать правительство…”. Креативная власть набрала креативных менеджеров и думает, что это весело!.. Кому весело?!” – возмутился народный депутат.

Политик напомнил, что во время двух прошлых предвыборных кампаний украинцам обещали, что закончится эпоха бедности, а люди вернутся из-за границы, и будет народовластие.

“Я хочу жить в процветающей стране, чтобы мои дети не уезжали из Украины. А вы подойдите сейчас к посольствам – все едут на клубнику, уезжают из страны…” – резюмировал Вадим Рабинович.