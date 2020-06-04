С вонью, грязью и без людей: в сети показали фото и видео “сезона” в Коктебеле

В четверг, 4 июня, в сети опубликовали кадры с неубранных и грязных пляжей в курортном поселке Коктебеле в оккупированном Россией Крыму перед открытием туристического сезона.

Фото и видео обнародовал на своей Facebook-странице житель Москвы Александр Горный.

По его наблюдениям, за последние 6 лет курортный поселок деградирует год от года.

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“Вонь, грязь, неубранный мусор, все заколочено непонятно чем, но мы млять ждем туристов!” – прокоммениторвал автор поста опубликованные кадры.

Он также иронически заметил, что не нужен никакой коронавирус и агенты Госдепа, если есть такие талантливые чиновники в Феодосии и Коктебеле, которые уничтожают курортные места.

Как ранее сообщал “источник”, в оккупированном Крыму существует угроза гибели урожая, пересыхают водоемы и водохранилища.