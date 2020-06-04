Как скандальный Кива отмечал свой день рождения в элитном ресторане Киева: видео

Народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – за жизнь” Илья Кива 2 июня отметил свой день рождения в одном из самых дорогих ресторанов Киева.

Об этом говорится в сюжете телеканала “1+1”.

В сюжете отмечается, что поздравить Киву с 43-летием в заведение пришли, в частности, председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов и однопартийцы Григорий Суркис и Вадим Рабинович.

“Дарили Киве разное. Заместитель главного редактора издания “Страна” Светлана Крюкова подарила картину “Кивалина”, а Григорий Суркис рассказал собственный стих”, – говорится в сюжете.

Журналистов удивило присутствие на дне рождения главы Полтавской облдежадминистрации Олега Синегубова, который позиционирует себя, как человека президента Зеленского. Однако узнать, что объединяет Олега Синегубова и Илью Киву представители СМИ так и не смогли.