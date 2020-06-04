Не хочу даже: в “Динамо” ярко ответили на слухи о приглашении российского тренера

Президент киевского “Динамо” Игорь Суркис опроверг информацию о том, что новым главным тренером клуба может стать российский специалист Юрий Семин.

Слова Суркиса приводит “источник” со ссылкой на “Спорт-Экспресс”.

“Я не хочу даже… У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю“, – сказал Суркис.

Напомним, что Семин возглавлял киевский клуб дважды – с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 годы. За это время команда выиграла чемпионат и Суперкубок Украины и дошла до полуфинала Кубка УЕФА.

В настоящее время “Динамо” тренирует Алексей Михайличенко, который в августе 2019 года сменил уволенного Александра Хацкевича. После 24 туров “Динамо” занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Также клуб вышел в полуфинал Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что “Динамо” может возглавить турецкий тренер.