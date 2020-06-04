Ученые нашли супергриб, способный вырабатывать энергию: фото

Американские ученые обнаружили в бассейне гейзеров Норрис на территории Йеллоустонского нацпарка грибы, которые умеют поедать токсичные вещества и производить при этом энергию.

Как сообщили в пресс-службе NASA, отчет об открытии был опубликован в журнале Microbiology Open.

Как оказалось в результате исследований, среди микроорганизмов, которые обитают в грибах вида Pisolithus arhizus (пизолитус красильный), имеются бактерии, которые способны поглощать элементы вроде мышьяка. Эти бактериальные филы настолько новые, говорят исследователи, что у них еще нет имен, и они могут “дать новое понимание мира микробов”

Расшифровка их генома показала, что там есть не только гены для создания механизмов получения энергии из углеводородов, но и для поглощения широкого спектра токсинов (бензин, нефть, дизтопливо и другого; всего того, что загрязняет почву и грунтовые воды). Таким образом, эти микроорганизмы могут служить для очистки сточных вод и токсичных материалов и одновременно производить энергию.

Известно, что гриб пизолитус красильный распространен в местах, где не могут выжить ни деревья, ни даже большинство микробов. Бактерии, водоросли, и другие микроорганизмы, которые в нем обитают, взаимодействуют в замкнутой системе, причем некоторые участки вообще не содержат кислорода, а в других его концентрация вчетверо выше, чем в атмосфере.

“То, что мы нашли внутри этого гриба, повлияло на наши соображения насчет способности организмов выживать в других мирах”, – подчеркнули сотрудники NASA.

Как ранее сообщал “источник”, ученые в США обнаружили, что гигантские медленно размножающиеся деревья сохраняют здоровье лесов, словно сказочные создания “энты”, придуманные писателем Джоном Р.Р. Толкиеном.