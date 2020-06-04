Откупился: звездный футболист заплатил крупный штраф, чтобы избежать тюрьмы

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Испании Диего Коста заплатил 543 тысячи евро штрафа, чтобы избежать тюремного заключения.

Об этом сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист был приговорен к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов. Впрочем, в Испании тюремное заключение сроком до двух лет можно заменить на штраф. Этим и воспользовался Коста, который обвинялся в неуплате налогов на сумму в 1,1 миллиона евро. Кроме штрафа, форварду также пришлось погасить полную сумму не выплаченных налогов.

Стоит отметить, что зарплата 31-летнего Косты составляет около 10 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Англии купил внедорожник почти за 170 тысяч евро.