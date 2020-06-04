Дают надежды на лучшее: экс-президент США ярко высказался про участников массовых протестов

Бывший президент США Барак Обама считает надеждой на лучшее будущее страны молодых людей, которые выходят на массовые протесты после убийства полицейским во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда.

Такое мнение экс-президент высказал во время онлайн-встречи, которую провел альянс “Сторож брату моему” (My Brother’s Keeper Alliance).

В частности, Барак Обама заявил, что когда он видит молодых людей и слышит их голос и стремление к переменам, в нем появляется надежда на то, что страна действительно может стать лучше.

Также этот единственный афроамериканец, который занимал пост президента США, отметил, что люди с разными цветами кожи должны иметь возможность жить полной жизнью, учиться, совершать ошибки и при этом не бояться за свою жизнь. “У вас есть власть, чтобы изменить ситуацию к лучшему”, – подчеркнул Обама.

Экс-президент выразил благодарность полицейским, которые проявили солидарность с демонстрантами. Он также призвал реформировать полицейскую системы: ввести запрет на стрельбу по движущимся транспортным средствам и использование агрессивных методов во время задержания подозреваемых.

Обама сказал, что видит отличие нынешних протестов с происходящими в 1960-х годах, когда массовые волнения были вызваны убийствами темнокожих, в частности, Мартина Лютера Кинга в 1968 году, но не затронули такие широкие слои общества.

В происходящем экс-президент видит изменение мышления современного общества и осознание того, что страна может добиться большего

Как ранее сообщал “источник”, в Камдене (Нью-Джерси), Фергюсоне (Миссури) и Флинте (Мичиган) правоохранители поддержали участников акций протеста.