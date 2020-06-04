Не дадим избежать ответственности за хищение госсредств: Тимошенко высказалась о работе ВСК

Результаты первого отчета Временной следственной комиссии, которая расследует коррупционные схемы во власти, показали, что из госбюджета только по налогу на добавленную стоимость за 2019 было украдено 40 млрд гривен.

Об этом заявила глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко на брифинге по итогам заседания парламентской ВСК.

“На Временной следственной комиссии сделаны сенсационные выводы. Новый руководитель Государственной налоговой службы с членами ВСК подтвердили, что после налога на добавленную стоимость в2019, когда работал новый президент, новые руководители службы, таможни, через схемы из бюджета было украдено 40 млрд гривен. Это столько, сколько ожидают получить в 2020 году от МВФ “, – подчеркнула Тимошенко.

Лидер “Батькивщины” отметила, что все наработанные следственной комиссией материалы будут переданы в силовые структуры, чтобы было начато расследование и привлечение к ответственности виновных.

“За год правления президента в Украине были деньги, чтобы индексировать пенсии, повышать зарплаты и медикам, и педагогам. Но средства были отмыты, украдены из бюджета”, – возмутилась Тимошенко.

Временная следственная комиссия, заверила глава “Батькивщины”, будет контролировать, против кого будут возбуждены дела, какие суммы НДС, украденные в Украине, будут доначислены и как быстро это будет сделано.

“Мы заставим вернуть эти деньги государству! Мы никому не дадим избежать ответственности за разворовывание бюджета!” – резюмировала Юлия Тимошенко.