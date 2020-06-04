На взятке поймали топ-сотрудника: свежие детали обысков в Киеве в университете имени Шевченко

Обыски в университете им. Тараса Шевченко в Киеве в четверг, 4 июня, были повязаны с тем, что декан юридического факультета подозревается в создании преступной схемы, благодаря которой он получал неправомерную выгоду.

Об этом заявил Антон Шаповал, основатель ГО “Бюро по работе противодействия организованной преступности и коррупции” в эфире “источник News”.

“Это все было задокументировано.Ту информацию, которая была мне предоставлена, я передал в правоохранительные органы. Их стало достаточно, чтобы открыть 2 уголовных производства”, – сообщил общественный деятель и борец с коррупцией.

Ранее в пресс-службе Нацполиции сообщили, что на юридическом факультете университета проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды).

Как ранее сообщал “источник”, в Киевской области профессор химии, бывший преподаватель одного из киевских вузов, создал группу, которая производила наркотики.