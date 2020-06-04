Под Полтавой мужчина сжег бывшую жену: фото и детали трагедии

В четверг, 4 июня, в спальном районе города Кременчуга (Полтавская область) местный житель совершил поджог магазина бытовой техники “Фея”, в котором работала его бывшая жена. Женщина погибла.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на местное издание “Кременчуцька газета”.

Пожарные, скорая помощь и семь автомобилей патрульной полиции прибыли на место происшествия.

Как стало известно, бывший муж поджег продавщицу магазина бытовой техники “Фея”, после чего закрылся в магазине. Ожоги, которые получила женщина оказались не совместимыми с жизнью. Врачи скорой помощи констатировали ее смерть.

Мужчину, который совершил поджог, задержала полиция. На месте работают следователи, которые вскоре дадут квалификацию этому инциденту.

Как ранее сообщал “источник”, в городе Белгород-Днестровский (Одесская область) неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в жилой дом.