Известный европейский клуб исключен из еврокубков: что произошло

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на один год исключил из еврокубков турецкий “Трабзонспор”.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое наказание наложено на клуб из-за не соответствия требованиям финансового фэйр-плей. В 2016 году УЕФА и “Трабзонспор” заключили соглашение, по условиям которого клуб должен был привести в порядок финансовую часть. Но по итогам 2019 года турки не сумели стать безубыточным клубом, поэтому наказание вступило в силу.

“Трабзонспор” будет вынужден пропустить один из двух ближайших еврокубковых сезонов (2020/2021 или 2021/2022). Стоит отметить, что в нынешнем сезоне “Трабзонспор” лидирует в чемпионате Турции и претендует на выход в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что английский топ-клуб на два года исключен из еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плей.