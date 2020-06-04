“Вечером только любовь”: секс-символ UFC выложила интригующее фото из ванной

Звезда смешанных единоборств Пейдж ВанЗант поделилась с поклонниками фотографией, на которой она с супругом также бойцом Остином Вандерфордом купаются в ванной.

Снимок одна из самых красивых представительниц промоушена UFC опубликовала в Instagram.

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Instagram Пейдж Ванзант

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В комментарии к кадру Ванзант написала: “Никаких забавных дел сегодня вечером. Только любовь“. Пост спортсменки собрал почти 47 тыс. лайков.

В смешанных единоборствах Ванзант провела 12 боев. На ее счету 8 побед и 4 поражения.

Ранее “источник” сообщал, что секс-символ UFC снова снялась обнаженной.