Застрелили и бросили в поле: новые детали загадочного убийства 18-летнего парня на Закарпатье

Эксперты определили причину смерти парня, тело которого было найдено 20 мая на Закарпатье.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net.

Напомним, 18-летний местный житель погиб при странных обстоятельствах. Труп обнаружили в поле между селами Барбово и Макарево.

Как выяснилось, погибший оказался жителем села Барбово. Он был убит выстрелом из оружия, и скончался вследствие проникающего ранения.

Открыто уголовное производство по ч.1. статьи 115 УК (умышленное убийство). Полицейские ведут расследование. Они уже провели обход в ближайших населенных пунктах. Также проверили всех владельцев зарегистрированного оружия.

Как сообщал “источник”, в Кривом Роге 19 мая задержали группу лиц, которые подозреваются в убийстве бездомного мужчины.

Напомним, что в Харькове житель многоквартирного дома, подозреваемый в убийстве жены, открыл газ и пытался покончить с собой.