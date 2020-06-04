Дело генерала, готовившего страшные теракты в Украине по “заказу” России: суд принял жесткое решение

В четверг, 4 июня, Шевченковский районный суд Киева продлил сроки расследования по делу генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого обвиняют в том, что он работал на ФСБ РФ и готовил теракты в Украине.

Об этом сообщает hromadske из зала суда.

Необходимость продление досудебного расследования на 7 месяцев сторона обвинения мотивировала тем, что по делу нужно провести более десяти экспертиз и снять гриф секретнрости с некоторых материалов следственных действий, который необходимо приобщить к материалам дела. Следователи также ожидают ответы на правовое поручение из Германии, Хорватии и Франции – в этих странах, по данным следствия, Шайтанов встречался с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.

Подозреваемый не признает своей вины и считает свой арест подставой. По мнению защиты, те террористические акты, о которых идет речь в подозрении, не планировались. Накануне Шайтанов передавал через адвоката свою позицию: “Когда надо было быть в строю, а мало кто хотел, я был в строю и выполнял свой долг. А сейчас меня хотят убрать”.

На заседании присутствовал еще один подозреваемый – Анатолий Гарбуз, которому инкриминируют незаконное хранение оружия и проверяют его возможное сотрудничество с Шайтановым.

Судья выслушала стороны и частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и следователя СБУ, продолжив сроки досудебного следствия на 6 месяцев.

Как ранее сообщал “источник”, полковник ФСБ Игорь Егоров, который вербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова – это “Эльбрус”, известный по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом “Боинге”.