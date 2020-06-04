Вызов не только для Украины: эксперты пояснили значимость продления санкций против России

Санкции должны оставаться ключевым инструментом давления на Россию с целью восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности.

К такому выводу пришли украинские и австрийские эксперты в сфере внешней политики в ходе экспертного обсуждения исследования Международного центра перспективных исследований “Санкции против России: нынешнее состояние, перспективы, успехи и пробелы многостороннего международного санкционного режима против Российской Федерации”, которое состоялось во вторник, 3 июня, в формате онлайн-дискуссии.

Около 40 австрийских и украинских дипломатов, аналитиков и экспертов во внешней политике приняли участие в онлайн-дискуссии “Санкции против России: они еще эффективны?”, Организовавшие МЦПИ совместно с Международным институтом мира (IIP, Вена) при поддержке Международного фонда “Возрождение “.

С докладами выступили президент Международного института мира (IIP), ексдепутат Европарламента Ханнес Свобода, эксперт Венского института международных экономических исследований Петер Гавлик, експертка МЦПИ в области международного права и прав человека Анастасия Глушко и ассоциированный эксперт МЦПИ Николай Капитоненко.

Участники дискуссии отметили необходимость продолжения санкций против России, поскольку действия РФ в Украине – это вызов не только для нашей страны, а для всего международного сообщества, поэтому они должны получить общий скоординированный ответ.

“Санкции, как инструмент between wars and words, остаются единственным способом давления на внешнюю политику России и одновременно ограничения ее разрушительного для международной безопасности потенциала”, – подчеркнула експертка МЦПИ в области международного права и прав человека Анастасия Глушко.

По словам Николая Капитоненко, сочетание санкций различных типов позволит осуществлять более системное влияние на российскую политику; в то время как процедура периодического их продолжение сигнализировать о зависимости санкционного давления от конкретных изменений в поведении РФ.

Напомним, что накануне эксперты МЦПИ представили исследования центра “Санкции против РФ” в США, Эстония, Бельгии, Италии и Польши.

Скачать и прочитать исследования МЦПИ “Санкции против России” можно по ссылке.

Как ранее сообщал “источник”, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения политики санкций в отношении России.