Стабильный антирекорд: коронавирус продолжает “косить” белорусов

В Беларуси за сутки коронавирусом заболели почти тысяча человек, а с начала пандемии вирус подхватили почти 46 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

“(В Беларуси – “источник”) зарегистрировано 45 981 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние сутки – 865 новых случаев”, – говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 253 пациента. Выздоровели и уже выписались 21162 пациента.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 585065 тестов на коронавирус.

Как сообщал “источник”, реальное количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси может приближаться к 60 тысячам, а количество смертей – превышать 5 тысяч.