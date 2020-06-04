В Украине ослабляют карантин для туристов: что изменится

Украина готовится к введению нового этапа смягчения карантина, в рамках которого будет снято ограничение по количеству людей в туристических группах.

Об этом сообщил в четверг, 4 июня, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который вместе с президентом Владимиром Зеленским находится с визитом в Хмельницкой области.

Так, в настоящее время разрешается пускать в Украину туристические группы количеством не более 10 человек. На следующем заседании Кабмина это ограничение будет снято и будет разрешено пускать группы туристов до 50 человек.

“Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус – до 50 человек“, – заявил Ляшко.

Как сообщал “источник”, 4 июня в Украине снова начало расти количество зараженных коронавирусной инфекцией, в связи с этим глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если такая тенденция сохранится, будут вводить дополнительные карантинные меры.