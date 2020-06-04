Актер “Дизель Шоу” отпраздновал с женой агатовую свадьбу: как выглядит его семья спустя 14 лет

3 июня Егор и Екатерина Крутогловы отпраздновали агатовую свадьбу – 14 лет назад пара вступила в законный брак. Команда “Дизель Студио” поздравила супругов с годовщиной, оставив трогательное послание.

“Дорогие Егор и Катя, вы стали для всех настоящим примером любви, заботы и верности. Желаем вам долгой семейной жизни, в которой будут веселье, путешествия, концерты, душевные разговоры, большие победы ваших детей и крепкие объятия! Приумножайте ваше счастье вместе и наполняйте свою жизнь тем, что приносит удовольствие!”, – сказано на странице “Дизель Студио” в Instagram.

Фото: instagram.com/dizelstudio

Екатерина в свою очередь показала архивные фото с их свадьбы, а также призналась любимому супругу в теплых чувствах.

“Ну что ж, 14 лет, как я тебя на себе женила. В следующем будем праздновать свой уже не маленький юбилей. Люблю еще сильней”, – написала Крутоголова.

Фото: facebook.com/photokroshka

Фото: facebook.com/photokroshka

Напомним, что Катя и Егор познакомились в родном Николаеве, когда девушке было 13 лет, а будущему юмористу исполнилось 16. Спустя пять лет они начали встречаться и с тех пор больше не расставалсь. Свадьбу влюбленные сыграли в 2006 году. Сегодня супруги воспитывают девятилетнего Льва и младшего Макса, который появился на свет в сентябре 2019 года.

Фото: instagram.com/dizelmano

Фото: facebook.com/dizelstudio