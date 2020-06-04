Еще ближе к НАТО: в украинской армии появились новые звания

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2247 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих”, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.

За законопроект на заседании 4 июня проголосовал 291 народный депутат.

Законопроектом вносятся изменения в уставы ВСУ, которые будут адаптированы под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого заменит “генерал”, второе исчезнет из перечня совсем.

Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодор, также введенного законопроектом №2247.

Как сообщал “источник”, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о политике евроатлантической интеграции Украины, котрый подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Реализация пунктов программы должна еще больше приблизить Украину к НАТО.