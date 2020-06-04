Равные условия на рынке: стало известно о позитивном эффекте аграрного проекта 3131

Депутаты “Слуги народа” зарегистрировали законопроект №3131, которым предлагается внести изменения в налоговое законодательство по детенизации производства сельхозпродукции.

Об этом говорится в материале “источника”: Выйти из сумрака: что даст Украине минимальное налогообложение земель.

Как отмечают депутаты, в скрытой аренде находится около 12 из 30 млн га пашни, с каждого гектара государству должно идти 1500 грн налогов. Потери бюджета оцениваются в 10-22 млрд грн в год.

Документ предлагает ввести минимальное налоговое обязательство на гектар, при этом не предусматривает увеличения налоговой нагрузки, а создает равные условия для всех субъектов рынка: собственников, пользователей и арендаторов. Закон устанавливает налоговое обязательство на уровне 5% от нормативной оценки земли (1400 – 1600 грн с га).

“Каждый гектар приносит определенную сумму прибыли, и сумма налога с гектара не может быть меньше, чем определенная законом. Мы не хотим вводить новые налоги, мы хотим сделать так, чтобы аграрии платили минимальные действующие”, – объяснил соавтор проекта Марьян Заблоцкий.

Аграрные ассоциации говорят о необходимости установления минимальной налоговой нагрузки на гектар. Животноводческие хозяйства платят от 2500 до 6000 грн налогов с гектара, а их конкуренты из “тени” – не платят. Зарегистрированные фермеры не выдерживают конкуренции, сворачивают бизнес, а отрасль не выходит из пике.

Как ожидается, в случае принятия законопроект №3131 принесет государству от 6-22 млрд грн налогов ежегодно, что эквивалентно строительству 100 школ, 263 детсадов или ремонту 800 км сельских дорог.

Большинство экспертов согласны, что предложенные шаги помогут вывести земельные отношения из “тени” и указывают, что документ не является оптимальным. Так, доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает, что минимальный налог на гектар – борьба с последствиями, а не с причинами “тени”. В ответ депутаты призывают рассматривать проект №3131 не как панацею, а как одну из составляющих реформы, которая уравновесит положение игроков рынка, создаст условия для честной конкуренции и наполнит местные бюджеты.