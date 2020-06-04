США готовят санкции против “Северного потока-2”: кто попадет в черный список

Сенаторы США определились с перечнем новых санкций, цель которых предотвратить ввод в эксплуатацию российского экспортного газопровода “Северный поток-2”.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст еще не опубликованного законопроекта, который будет внесен на рассмотрение Сената до конца недели.

Соавторами документа являются представители обеих партий – республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

Законопроект предлагает ввести санкционные меры против сторон, участвующих в работах, связанных с прокладкой трубопровода, а не только непосредственно в укладке труб. Под новые санкции также попадут стороны, предоставляющие услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования судов.

Ранее пакет американских санкций в конце декабря прошлого года остановил строительство газопровода, когда по дну Балтийского моря оставалось уложить чуть больше 100 км трубы. Строительство “Северного потока-2” уже обошлось в сумму 10 млрд евро.

Как ранее сообщал “источник”, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения политики санкций в отношении России.