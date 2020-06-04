Дерибанил деньги для медиков: СБУ вынудили завести дело против главы Минздрава

В четверг, 4 июня, СБУ заставили через суд открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает народный депутат Александра Устинова на своей Facebook-странице.

На него открыли дело по статье 113 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за “…действия направленные на массовое уничтожение людей, причинения телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушения или повреждения объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий…”.

По словам Устиновой, количество медиков, погибшей пока Минздрав “дерибанил” средства на их защиту, это диверсия против страны и медицинских работников в частности.

Как сообщал “источник”, в Украине снова начало расти количество зараженных коронавирусной инфекцией, в связи с этим глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если такая тенденция сохранится, будут вводить дополнительные карантинные меры.