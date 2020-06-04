С начала суток в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном произошло три ДТП

С начала суток в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном случилось три ДТП.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Луганской области.

Так, в Лисичанске на улице Красной, водитель автомобиля ВАЗ 21099 совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, водитель которого поворачивал налево.

За нарушение ПДД, в отношении водителя ВАЗ 21099, патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В Рубежном на перекрестке улиц Мира и Освободителей столкнулись ВАЗ 2107 и Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet, на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, при зеленом сигнале светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2107, который двигался во встречном направлении прямо.

За нарушение ПДД, повлекшее ДТП, в отношении водителя Chevrolet Aveo, патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

А в Северодонецке водитель Volkswagen Golf Plus, при остановке на проспекте Гвардейском, открыл дверь автомобиля не убедившись, что это будет безопасно и не создаст помеху другим участникам дорожного движения, чем спровоцировал наезд на автомобиль электромопедом JF, который двигался в попутном направлении.

В отношении водителя Volkswagen, за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Ни водители, ни пассажиры, ни другие участники дорожного движения травм в результате этих аварий не получили. Материалы будут направлены на рассмотрение суда, который окончательно решит степень вины каждого из участников аварий.