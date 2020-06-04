Массовая перестрелка в Броварах: появились кадры обысков у подозреваемых

У участников перестрелки в Броварах из-за конфликта между несколькими перевозчиками в городе, 4 июня полиция провела санкционированные обыски, во время которых были изъяты ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуниция для личной защиты и “черновые” записи.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что обыски прошли в местах возможного пребывания соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах.

“По данному факту проводится досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, 3 июня Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения задержанным участникам перестрелки в Броварах 29 мая.