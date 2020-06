В Норвегии мощный оползень унес в море часть поселка: жуткое видео

В Норвегии сошел мощный оползень, который унес в море часть поселка.

Об этом сообщает на Twitter-страниые один из местных жителей.

Инцидент произошел на мысе Кракнесет. Там оползень шириной больше 600 метров и высотой в 120 метров унес в море восемь домов.

Правоохранители провели спасательную операцию на суше и на море. Но жителей пришлось эвакуировать на вертолете, ведь оползень унес часть поселка в море, а к нему нельзя было попасть по земле. Также власти ведут проверку, чтобы убедиться, что в сходе оползня никто не пострадал.

Отмечают, что сейсмическая активность в провинции Финнмарк длилась несколько часов.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020