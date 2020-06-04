Главу Госгеонедр Опимаха призвали уволить из-за продажи Дома Книги во Львове и банкротства ДП “Западукргеология”

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах приказал оценить для подготовки к возможной продаже старинный Дом Книги (Дом Шпрехера) на площади Мицкевича, 8 во Львове, который является памятником архитектуры. Его в условиях падения рынка недвижимости и карантина могут продать за бесценок – 2 млн долларов, при том, что здание стоит как минимум 10 млн.

Об этом сообщает газета “Правдошукач”.

Газета опубликовала приказ Опимаха о заключении договора с оценщиком имущества – ООО “ВЕР-ТАС”, которое получит 30 тыс гривен за оценку стоимости “здания, расположенного в г. Львове, пл. Мицкевича А, дом 8, общей площадью 8273,8 кв м (Памятка архитектуры)”.

В статье назван подозрительным факт, что договор с оценщиком заключается без конкурса, причем оценивать здание во Львове будет фирма из Харькова.

Журналисты отмечают, что намерения продать здание подтверждаются пресс-релизом НАК “Недра Украины”, в котором говорится, что только продажа исторического здания как наиболее ликвидного актива ДП “Западукргеология” поможет спасти от банкротства это дочернее предприятие НАК “Недра Украины” и погасить долги в размере 50 млн гривен.

“Пресс-релиз оставляет за скобками причины плачевного финансового состояния предприятия, а именно, политику Госгеонедр – лишение предприятия лицензий на разработку полезных ископаемых, передача этих лицензий частным бизнес-структурам” – говорится в статье.

Газета ссылается на заявление депутата 8 созыва Игоря Мосийчука о том, что глава Госгеонедр Роман Опимах должен быть уволен, как ставленник олигарха Пинчука, разваливший геологическую отрасль и поддерживающий коррупционные схемы – в том числе, продажу Дома Книги, которая не предусмотрена решением суда о санации ДП “Западукргеология”.

В статье под заголовком “Почему глава Госгеонедр Роман Опимах за бесценок продает Дом Книги во Львове” журналисты призывают общественность и правоохранителей обратить внимание на действия руководства Госгеонедр и НАК “Недра Украины”.